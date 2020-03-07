Haber Giriş: Kaynak: AA
Kabe tavaf için yeniden açıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Suudi Arabistan tarafından koronavirüs salgını nedeniyle tavafa kapatılan Kabe, yeniden ziyarete açıldı.
Haremeyn İşlerinden Sorumlu Genel Başkanı Abdurrahman es-Sudeys, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, çıkarılan Kraliyet kararnamesiyle, sabah saatlerinden itibaren umreciler dışındakilerin Kabe'yi tavaf etmesine izin verildiğini belirtti.
Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle önlem alan Suudi Arabistan yönetimi, bu bağlamda çarşamba günü vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurmuştu.
Perşembe günü de Kabe'deki tavaf ve sa'y alanlarının kapatılmasına ve Mescid-i Haram'da sadece namaz kılınmasına karar verilmişti.
Suudi Arabistan makamları, son olarak ülkede 7 kişiye Kovid-19 bulaştığını duyurmuştu.
Etiketler: Kabe Suudi Arabistan koronavirüs tavafSon Güncelleme: 7 Mart 2020 Cumartesi 20:50
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