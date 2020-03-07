Çin'in Çüencou kentinde bulunan Şincia (Xinjia) Express Hotel’in çöktüğü sırada, otelde 70 civarında kişinin bulunduğu ve bunlardan 43'ünün kurtarıldığı açıklandı. Ölü veya yaralı sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Otelin yerel hükümet tarafından Covid-19’un en yoğun şekilde görüldüğü Hubey eyaleti ile Cıicang eyaletinin bazı bölgelerinden kente gelen ve Covid-19 hastalarıyla temas eden kişiler için 17 Şubat’tan bu yana karantina merkezi olarak kullanıldığı vurgulandı.

[Grafik: TRT Haber]

Kolonlar binanın ağırlığını taşıyamadı

İlk bulgulara göre, binanın çöküşü sırasında patlamalar duyulduğu kaydedilirken, otelin kolonlarının binanın ağırlığını taşıyamadığı da tahmin ediliyor.

Çin'de, Covid-19 salgının son günlerde belirli oranda kontrol altına alınmasıyla, insanlar Bahar Bayramı’yla gittikleri şehirlerden çalıştıkları yerlere geri dönüyor.

Yerel hükümetler, kentlere dışardan gelen kişilere 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alması tavsiyesinde bulunurken, karantina durumu bazı bölgelerde yerel hükümetin tahsis ettiği otel ve benzeri binalarda da olabiliyor.

[Fotoğraf: AA]

3 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Covid-19’un insan vücudundaki kuluçka süresi, salgının ilk başlarında 14 olarak açıklanmıştı. Ancak bu kuluçka süresinin bazı hastalarda 27 güne kadar çıkabildiği Çin makamlarınca açıklanmıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, Covid-19 nedeniyle 3 bin 72 kişi hayatını kaybederken, virüs bulaşan kişi sayısının 80 bini aştığı kaydedilmişti.