Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı Avrupa ülkesi İtalya. Ülkede salgın giderek yayılıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 233'e yükseldi.

Virüs, içlerinde iktidar ortağı Demokratik Parti Lideri Nicola Zigaretti'nin de bulunduğu 4 bin 600'ün üzerinde kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle karantinaya alınan bir yolcu gemisi de Napoli Limanı'na demirledi.

Vatikan'da da önlemler hat safhada. Papa, geleneksel pazar ayinini internet üzerinden yapma kararı aldı.

Salgın İtalya'da turizm, sağlık, ekonomi, sanayi ve spor alanlarını da vurdu. Virüsle mücadele için 7,5 milyar dolarlık kaynak ayıran İtalyan hükümeti AB'den bütçe esnekliği talep etti.

İtalya Birinci Futbol Ligi'ndeki maçlar da dahil olmak üzere ülkedeki tüm spor karşılaşmaları nisan ayına kadar seyircisiz oynanacak.