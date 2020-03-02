Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ortaya çıktığı ülkelerin sayısı giderek artıyor.

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 89 bini aştı.

Toplam 3 bin 44 kişi ise hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 2 bin 912, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 54, İtalya'da 34, Güney Kore'de 22, Japonya'da 12, Fransa'da 2, ABD'de 2, Avustralya, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de 1'er kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 80 bin 26, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 98 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı.

Endonezya'da ilk koronavirüs vakası

Endonezya’da ilk kez 2 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandı. Virüse rastlanan anne ve kızı tedavi altına alındı.

Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada, 64 yaşındaki bir kadın ve 31 yaşındaki kızına Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Widodo, anne ve kızın, ay başında Endonezya’yı ziyaret ettikten sonra 27 Şubat’ta Malezya’da test sonuçları pozitif çıkan bir Japon vatandaşıyla temas halinde olduğunu öğrendiklerini ifade etti.

Joko Widodo, Sağlık Bakanlığının test sonuçlarına göre ülkenin ilk Kovid-19 vakaları olan anne ve kızın tedavi altına alındığını kaydetti.

Öte yandan, Japonya’da Kovid-19 nedeniyle karantinadaki gemiden dün gece tahliye edilen 68 Endonezyalının da Sebaru Adası’nda gözlem altında tutulacağı belirtildi.

Çin'le karşılıklı uçuşları 5 Şubat'ta askıya alan Endonezya, salgın nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını da geçici süreyle durdurduğunu açıklamıştı.

MotoGP'ye koronavirüs engeli

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Katar'da düzenlenmesi planlanan 2020 sezonu açılış etabı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 6-8 Mart'ta başkent Doha'da gerçekleştirilmesi planlanan ilk etabın, Katar'ın koronavirüs sebebiyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlamaları sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, İtalya'dan direkt uçuşla gelen ya da son iki haftadır bu ülkede bulunmuş yolcular için Katar'da en az 14 günlük karantina uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.

Öte yandan Moto2 ile Moto3 klasmanı takım ve sürücülerinin test sürüşleri için Doha'da bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, bu kategorilerdeki yarışların planlandığı gibi yapılacağı belirtildi.

Louvre Müzesi kapatıldı

Ülkeler, virüs sebebiyle güvenlik önlemlerini artırarak sürdürüyor.

Vaka sayısı Fransa'da 100'ü buldu.

Paris’teki tarihi Louvre Müzesi koronavirüs nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapattı.

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde bir öğretmende yeni tip koronavirüs tespit edilmesinden dolayı görev yaptığı okul 15 Mart’a kadar kapalı tutulacak. Ayrıca öğretmen ile birlikte okuldaki 70 öğrenci ile 30 öğretmen karantinaya alındı.

Güney Kore'de virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 4 bin 200 civarında.

ABD'de ikinci ölüm gerçekleşti

ABD'de de virüs nedeniyle ikinci ölüm gerçekleşti. Ölümlerin gerçekleştiği Washington eyaletinde acil durum ilan edildi.

New York eyaletindeyse ilk vaka ortaya çıktı.

Avustralya ve Tayland'da virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs, Ermenistan ve Çekya'da da görüldü.

İtalya'da ölü sayısı 29'a çıktı

Avrupa'da virüsten en çok etkilenen İtalya'da da ölü sayısı 29'a yükseldi.

Ülkede virüs bulaşanların sayısı ise 1100'ü geçti.

Irak’ta vaka sayısı 19’a yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2’si başkent Bağdat ve 4’ü IKBY’nin Süleymaniye kenti olmak üzere bugün 6 kişiye daha korona virüsü teşhisi konulduğunu duyurdu.

Ülke genelinde, çoğu İran’dan gelenlerden oluşan korona virüsü vakası 19’a yükseldi.

Açıklamada virüs taşıyan bütün kişilerin karantinaya alındığı ve sağlıklarına kavuşmaları için gereken tıbbi müdahalelerin yapıldığı kaydedildi.

Lübnan'da vaka sayısı 10 oldu

Koronavirüsü dünya genelinde yayılmaya devam ederken, Orta Doğu’daki vakalar da artış göstermeye devam ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkede 3 yeni koronavirüs vakasına rastlandığı duyuruldu. Yeni vakalarda birlikte, ülke genelindeki toplam vaka sayısının 10’a yükseldiği belirtildi.

Hastaların Rafic Hariri Üniversite Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtilirken, durumlarının stabil olduğu aktarıldı.

Bahreyn'de toplam vaka 47'ye yükseldi

Bahreyn Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede 6 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği duyuruldu.

Virüs tespit edilen 6 kişiden 5’inin Bahreyn 1‘inin ise Suudi Arabistan vatandaşı olduğu ifade edildi.

Öte yandan yapılan açıklamada, İran'dan tahliye edilen yolcuların tetkik edilmesi için gereken önlemlerin alındığı belirtilirken, virüs tespit edilen yolcuların tedavi edilmek üzere karantinaya alındığı belirtildi.