Nazi sempatizanı olma ve Nazi eziyeti gören kişilerin yaşadığı durumu açıkça kınamamakla suçlanan Papa 12'inci Pius’a arşivler Vatikan tarafından açılıyor.

Papayı savunanlar ise, Pius’un manastırları ve diğer Katolik kurumlarını binlerce Yahudi’yi saklamaları için teşvik ettiğini, Nazileri açıktan açığa eleştirmenin de o dönem papazların ve rahibelerin hayatını tehlikeye atma ihtimali taşıdığını iddia ediyor.

[Fotoğraf: AP]

Arşivdeki belgelerin söz konusu iddialara ışık tutması bekleniyor.

Papa Françesko’nun 2019’da yaptığı “Kilisemizin geçmişten korkusu yoktur” açıklamasından tam bir yıl sonra yaşanan gelişmede, ikinci dünya savaşının eşiğinde, 1939-1958 yıllarında görev yapan 12'inci Pius dönemine ait belgeler başlangıçta az sayıda akademisyene sunulacak.

[Fotoğraf: AP]

Vatikan’ın arşivcisi ve kütüphanecisi Kardinal Jose Tolentino Calaça de Mendonça geçen hafta yaptığı açıklamada, “Arşivleri açmak Kilise’nin ve dünyanın günümüz tarihi açısından kararlı bir adımdır. (Pius’un yaptığı) iyilikler o kadar büyük ki birkaç ufak şeyi gölgede bırakır” dedi.

[Fotoğraf: AP]

150'den fazla kişi arşivlere erişmek için başvuruda bulunsa da, aynı anda sadece 60 kişi ofiste bulunabilir. Belgeleri ilk görüntüleyenlerden biri, Roma'daki Yahudi cemaatinin temsilcileri ve İsrail Holokost Müzesi Yad Vashem ve Birleşik Devletler Holokost Anıt Müzesi'nden akademisyenler olacak .