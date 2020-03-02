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Putin: Rusya'nın kimseyle savaşa girmek gibi bir niyeti yok
Rusya Devlet Başkanı Putin, İdlib'de yaşananlarla ilgili, "Rusya'nın kimseyle savaşa girmek gibi bir niyeti yok" açıklamasını yaptı.
Suriye’de gerilimin tırmandığı bir dönemde Moskova’dan önemli bir açıklama geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus TASS ajansına 20 Şubat'ta verdiği röportajın bir kısmı yayınlandı.
Putin, Suriye’deki gerilimle ilgili, "Kimseyle savaşa girmek gibi bir niyetimiz yok. Öyle koşullar oluşturacağız ki kimse bizimle savaşmak istemeyecek" dedi.
Etiketler: vladimir putin rusya putin'den idlib açıklaması idlibSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 10:44
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