Suriye’de gerilimin tırmandığı bir dönemde Moskova’dan önemli bir açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus TASS ajansına 20 Şubat'ta verdiği röportajın bir kısmı yayınlandı.

Putin, Suriye’deki gerilimle ilgili, "Kimseyle savaşa girmek gibi bir niyetimiz yok. Öyle koşullar oluşturacağız ki kimse bizimle savaşmak istemeyecek" dedi.