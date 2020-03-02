Hindistan'da, Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan yasaya karşı protestolar sürüyor.

Meghalaya eyaletinde düzenlenen protestolar 3'üncü günü geride bıraktı.

[Fotoğraf: Reuters]

Protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Ülkede 2 ayı aşkın zamandan bu yana devam eden protestolarda 68 kişi öldü.

Radikal milliyetçi Hindu çetelerinin saldırılarında da 300'den fazla kişi yaralandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Ülkede vatandaşlık yasasındaki değişiklikle, göçmen 6 dini gruba vatandaşlık yolu açıldı.

Ancak Müslümanlar kapsam dışında bırakıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Bu çifte standart, ülkedeki Müslümanları vatansız bırakma çabası olarak görülüyor.

Basın hedefte

Hindistan'da basın mensupları da radikal milliyetçi Hindu çetelerin hedefinde.

Yeni Delhi'de şiddet olaylarını görüntüleyen basın mensupları engellenmek istendi.

Olayları haber yapan gazetecilere yapılan saldırıda 2 gazeteci yaralandı.

