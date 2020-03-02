Vatandaşlık Yasası protestolarında şiddet artıyor
Hindistan'da, Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan "Vatandaşlık Yasası"na karşı protestolar devam ediyor. İki ayı aşkın süredir devam eden protestolarda 68 kişi öldü. Ülkede olayları haberleştiren basın mensupları da şiddetin hedefinde.
Hindistan'da, Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan yasaya karşı protestolar sürüyor.
Meghalaya eyaletinde düzenlenen protestolar 3'üncü günü geride bıraktı.
Protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Ülkede 2 ayı aşkın zamandan bu yana devam eden protestolarda 68 kişi öldü.
Radikal milliyetçi Hindu çetelerinin saldırılarında da 300'den fazla kişi yaralandı.
Ülkede vatandaşlık yasasındaki değişiklikle, göçmen 6 dini gruba vatandaşlık yolu açıldı.
Ancak Müslümanlar kapsam dışında bırakıldı.
Bu çifte standart, ülkedeki Müslümanları vatansız bırakma çabası olarak görülüyor.
Basın hedefte
Hindistan'da basın mensupları da radikal milliyetçi Hindu çetelerin hedefinde.
Yeni Delhi'de şiddet olaylarını görüntüleyen basın mensupları engellenmek istendi.
Olayları haber yapan gazetecilere yapılan saldırıda 2 gazeteci yaralandı.