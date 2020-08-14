62 yaşındaki başpiskopos Mark Grennon ve 32 yaşındaki oğlu Joseph Grennon'ın ürettiği çamaşır suyu benzeri kimyasal, 7 Amerikalının hayatına mal oldu.

Başpiskopos ve oğlu, hazırladıkları kimyasalları Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Kolombiya ve Afrika'da iletişim kurdukları müşterilere de gönderiyorlardı.

Sözde mucize ilacın, kanserden otizme, sıtmadan koronavirüse pek çok hastalığı tedavi edebileceğini iddia ediyorlardı.

Amerikalı yetkililer suç duyurusu üzerine harekete geçti. Baba-oğul kaçtıkları Kolombiya'nın sahil kasabası Santa Marta'da yakalandı.

Mahkemeye çıkacak olan baba ve oğul, 14 ila 17 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne göre, Grennon'ların sattığı çözelti, tekstil ya da kağıt işleme gibi alanlarda ağartıcı olarak kullanılıyor.

Yetkililer söz konusu çözeltiyi içmenin ölümcül olabileceğine dikkat çekiyor.