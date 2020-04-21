Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1147 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle ülkede vaka sayısının 11 bin 631'e ulaştığı, sağlığına kavuşanların sayısının da 1640 olduğu ifade edildi.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeys, yeni tip koronavirüs (COVID-19 ) nedeniyle ramazan ayında Mekke'deki Harem-i Şerif ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de teravih namazının cemaatsiz kılınacağını açıklamıştı.

Suudi Arabistan Başmüftüsü Abdülaziz Al eş-Şeyh de17 Nisan'daki açıklamasında COVID-19 salgını nedeniyle ramazan ayında teravih ve bayram namazının evlerde kılınacağını duyurmuştu.

Ülkede, COVID-19 nedeniyle camilerde cuma namazları ve cemaat halinde namaz kılınması askıya alınmış, ayrıca camilerde ramazan ayında itikafa girilmemesi ve iftar yapılmaması, su sebillerinin yanında kullanılmış bardak bırakılmaması, yiyecek ve hurma bulundurulmamasına karar verilmişti.