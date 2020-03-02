Yüzyılın ilk küresel salgınında rakam günden güne yükseliyor.

Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yaklaştı, vaka sayısı ise 86 bin 900'ü geçti.

Louvre Müzesi kapatıldı

Ülkeler, virüs sebebiyle güvenlik önlemlerini artırarak sürdürüyor.

Vaka sayısı Fransa'da 100'ü buldu.

Paris’teki tarihi Louvre Müzesi koronavirüs nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapattı.

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde bir öğretmende yeni tip koronavirüs tespit edilmesinden dolayı görev yaptığı okul 15 Mart’a kadar kapalı tutulacak. Ayrıca öğretmen ile birlikte okuldaki 70 öğrenci ile 30 öğretmen karantinaya alındı.

Güney Kore'de virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 4 bin 200 civarında.

ABD'de ikinci ölüm gerçekleşti

ABD'de de virüs nedeniyle ikinci ölüm gerçekleşti. Ölümlerin gerçekleştiği Washington eyaletinde acil durum ilan edildi.

New York eyaletindeyse ilk vaka ortaya çıktı.

Avustralya ve Tayland'da virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs, Ermenistan ve Çekya'da da görüldü.

İtalya'da ölü sayısı 29'a çıktı

Avrupa'da virüsten en çok etkilenen İtalya'da da ölü sayısı 29'a yükseldi.

Ülkede virüs bulaşanların sayısı ise 1100'ü geçti.

Irak’ta vaka sayısı 19’a yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2’si başkent Bağdat ve 4’ü IKBY’nin Süleymaniye kenti olmak üzere bugün 6 kişiye daha korona virüsü teşhisi konulduğunu duyurdu.

Ülke genelinde, çoğu İran’dan gelenlerden oluşan korona virüsü vakası 19’a yükseldi.

Açıklamada virüs taşıyan bütün kişilerin karantinaya alındığı ve sağlıklarına kavuşmaları için gereken tıbbi müdahalelerin yapıldığı kaydedildi.

Lübnan'da vaka sayısı 10 oldu

Koronavirüsü dünya genelinde yayılmaya devam ederken, Orta Doğu’daki vakalar da artış göstermeye devam ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkede 3 yeni koronavirüs vakasına rastlandığı duyuruldu. Yeni vakalarda birlikte, ülke genelindeki toplam vaka sayısının 10’a yükseldiği belirtildi.

Hastaların Rafic Hariri Üniversite Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtilirken, durumlarının stabil olduğu aktarıldı.

Bahreyn'de toplam vaka 47'ye yükseldi

Bahreyn Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede 6 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği duyuruldu.

Virüs tespit edilen 6 kişiden 5’inin Bahreyn 1‘inin ise Suudi Arabistan vatandaşı olduğu ifade edildi.

Öte yandan yapılan açıklamada, İran'dan tahliye edilen yolcuların tetkik edilmesi için gereken önlemlerin alındığı belirtilirken, virüs tespit edilen yolcuların tedavi edilmek üzere karantinaya alındığı belirtildi.

Katar'dan Mısır vatandaşlarına ülkeye girişte "geçici kısıtlamalar"

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Kovid-19 salgınının küresel ölçekte yayılmasını engellemek amacıyla alınan önlemler kapsamında Katar'a Mısır üzerinden gelecek tüm yolculara "geçici kısıtlamalar" getirildi.

Haberde, Mısır'dan gelecek yolcular için uygulanacak kısıtlamaların neleri kapsadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı da Kovid-19 salgını nedeniyle bugün Mısır vatandaşlarına yönelik tüm vize işlemlerinin durdurulmasına karar vermişti.

Kararın, ülkede ikamet eden Mısırlıları kapsamadığı, bu kişilerin ülkelerine geri dönebileceği belirtilmişti.

Mısır bugün ülkede Kovid-19 görülen 1 kişinin iyileştiğini açıklamıştı.