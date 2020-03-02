Haber Giriş: Kaynak: AA
Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye 2 füze atıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD Büyükelçiliği’nin de bulunduğu Yeşil Bölge’ye 2 füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda, herhangi bir zarar meydana gelmedi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge’ye 2 ayrı füze saldırısı gerçekleşti.
Saldırıda, herhangi bir zararın meydana gelmediği kaydedildi.
Yeşil Bölge’de bulunan ABD Büyükelçiliği’ne daha önce de füzeli saldırı düzenlenmişti.
Etiketler: yeşil bölge Irak füze Bağdat ABD büyükelçiliğiSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 01:45
Son Haberler
- 02:16
- 02:07
- 01:59
- 01:47
- 01:43
Sıradaki Haber
Uruguay'da Luis Lacalle Pou görevine resmen başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz