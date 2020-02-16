Haber Giriş: Kaynak: AFP
Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze atıldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı düzenlendi.
Açıklama Amerikan askeri yetkilisi tarafından yapıldı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına çok sayıda füze atıldığını söylendi.
Saldırı sonucu ölü ve yaralı olup olmadığına dair bir bilgiyse henüz paylaşılmadı.
Saldırıda kaç füzenin atıldığı ve büyükelçilikte hasar meydana gelip gelmediğiyle ilgili de bilgi verilmedi.
Etiketler: Füze saldırısı Bağdat abdSon Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 05:39
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