Haber Giriş: Kaynak: AA
Mali'de orduya yönelik saldırı: 9 kişi öldü
Mali'nin kuzey ve orta kesiminde orduya yönelik iki ayrı saldırıda 9 asker yaşamını yitirdi.
Mali Silahlı Kuvvetlerinden (FAMA) yapılan yazılı açıklamada, askerler, Gao bölgesindeki Bintia beldesinde, kimliği belirsiz kişilerce pusuya düşürüldü.
Pusuda 8 asker hayatını kaybederken 5 asker yaralandı. Ayrıca büyük miktarda askeri mühimmat zarar gördü.
Öte yandan ülkenin merkez bölgesi Mondoro'da askeri noktaya düzenlenen saldırıda 1 asker yaşamını yitirdi, 3 asker yaralandı.
Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.
Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve 15 bin askerden oluşan Mali'deki Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.
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