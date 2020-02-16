Almanya'da devam eden "56'ncı Münih Güvenlik Konferansı"ndaki “Sorunlu Sularda Köprüler Kurma: Körfez'deki Gerilimlerin Düşürülmesi” başlıklı panelde konuşan Zarif, ''ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda iyi danışmanlara sahip değil.'' dedi.

Trump’ın danışmanları sayesinde İran rejiminin çökeceği konusunda ikna olduğunu ve bu yüzden çöktüğünü düşündüğü bir rejimle konuşmak istemediğini anlatan Zarif, bu yüzden ülkesinin ve ABD’nin ile müzakerelere tekrar başlaması konusunda başarısız olunduğunu kaydetti.

“İran bölgedeki rolünün kabul edilmesini isteyen Zarif, “Onlar (ABD) son 41 yıldır rejimi değiştirmek istiyorlar. Ve son 41 yıldır başarısız oldular. ABD kabul etmeli ki İran bu bölgede bir gerçek.” diye konuştu.

Arap dünyasının içinde olduklarını ve komşularıyla herhangi bir gerilim istemediklerini anlatan Zarif, bölgede bazı ülkelerin petrolden kazandıklarını halklarına yöneltmek yerine teröristlere verdiklerini savundu.