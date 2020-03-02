Libya'da darbeci Halife Hafter başkentte sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Özellikle son günlerde Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havaalanı Hafter milislerinin hedefinde.

Arka arkaya yapılan saldırılarda bir günde havaalanı ve çevresine 60'ın üzerinde füze isabet etti.

Trablus merkezli Panorama TV'nin haberine göre, darbeci Hafter'e bağlı milisler, bu gece de Trablus'un güneyindeki Tarik eş-Şuk bölgesine roketli saldırı düzenledi.

Bir eve isabet eden roket nedeniyle 10 yaşındaki 1 çocuk hayatını kaybetti. Aynı aileden 4 kişinin de yaralandığı saldırıda, evde büyük hasar oluştuğu belirtildi.

Hafter milislerine ait mevziler ateş altında

Meşru hükümete bağlı güçler hem havaalanı hem de sivil yerleşim alanlarına saldırı yapılan Hafter milislerine bağlı mevzileri de ateş altına aldı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri, Hafter milislerinin başkent Trablus'un güneyinde gerçekleştirdiği saldırıları püskürttü. 23 hafter milisi etkisiz hale getirildi, 4'ü ise sağ yakalandı.