Amerika Birleşik Devletleri'nde, koronavirüse yakalananların sayısı 6 milyon 275 bine ulaştı. Ülkede 189 bine yakın da can kaybı var.

ABD'den sonra en çok vakanın bulunduğu Hindistan'da vaka sayısı 4 milyon 200 bini geçti. Ülkede bir günde 90 binin üzerinde yeni vaka tespit edildi. Bu, salgının ilk gününden bu yana görülen en yüksek vaka artışı.

Almanya'da test skandalı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde ise, test yaptıran 10 bin kişinin sonuçlarının zamanında bildirilemediği ortaya çıktı. Sistem arızası nedeniyle yaşanan olay sonrasında bu kişilerden kaçının testinin pozitif olduğu belli değil.

Rusya'da vakalar yeniden arttı

Rusya'da son 3 gündür yeni vaka sayıları yeniden 5 binin üzerine çıktı. Sputnik V aşısının 3. faz olan insan üzerindeki denemelerinin gelecek hafta içerisinde başlaması bekleniyor. Moskova bölgesinden 10 bine yakın gönüllünün seçilerek aşılanması, altı ay gibi bir zaman diliminde ise bu sayının 40 bine kadar ulaşması hedefleniyor.

Burun spreyi geliştiriyorlar

Fransa'da ise koronavirüs ile savaşmanın yeni bir yolu test ediliyor. Burun spreyi üzerinde çalışan araştırmacılar virüsün akciğer hücrelerine ulaşmasının önüne geçmeyi hedefliyor.