Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinden yayılan koronavirüs, dünyayı tehdit etmeye devam ediyor.

Virüsün etkisini hissettirdiği ülkelerde market rafları boşalıyor, stoklar eritiliyor.

Bu ülkelerden biri de ABD...

[ABD'de halk koronavirüs endişesiyle süpermarketlere akın etti | Fotoğraf: AFP]

ABD’de Covid-19’dan ölümlerin artmasıyla halk süpermarketlere akın etti.

Özellikle hijyen reyonlarındaki ürünler kısa sürede tükendi.

[ABD'de halk koronavirüs endişesiyle süpermarketlere akın etti | Fotoğraf: AFP]

Bazı marketlerde onlarca metrelik alışveriş kuyrukları oluştu.

[ABD'de halk koronavirüs endişesiyle süpermarketlere akın | Fotoğraf: AP (Ryan Ozawa)]

Ölü sayısı 9'a yükseldi, panik artıyor

Washington eyaletinde Covid-19'dan ölenlerin sayısı 9'a çıktı.

Vaka sayısının bu eyalette 27'ye, ülke genelinde ise 108'e yükseldiği bildirildi.

Dünya genelinde 3 bin 198 kişinin ölümüne yol açan virüs, bugün itibarıyla 93 binden fazla kişiye bulaşmış durumda.