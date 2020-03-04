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Koronavirüs korkusu nedeniyle market rafları boşaldı
ABD’de artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle halk, süpermarketlerdeki stokları eritiyor.
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinden yayılan koronavirüs, dünyayı tehdit etmeye devam ediyor.
Virüsün etkisini hissettirdiği ülkelerde market rafları boşalıyor, stoklar eritiliyor.
Bu ülkelerden biri de ABD...
[ABD'de halk koronavirüs endişesiyle süpermarketlere akın etti | Fotoğraf: AFP]
ABD’de Covid-19’dan ölümlerin artmasıyla halk süpermarketlere akın etti.
Özellikle hijyen reyonlarındaki ürünler kısa sürede tükendi.
[ABD'de halk koronavirüs endişesiyle süpermarketlere akın etti | Fotoğraf: AFP]
Bazı marketlerde onlarca metrelik alışveriş kuyrukları oluştu.
[ABD'de halk koronavirüs endişesiyle süpermarketlere akın | Fotoğraf: AP (Ryan Ozawa)]
Ölü sayısı 9'a yükseldi, panik artıyor
Washington eyaletinde Covid-19'dan ölenlerin sayısı 9'a çıktı.
Vaka sayısının bu eyalette 27'ye, ülke genelinde ise 108'e yükseldiği bildirildi.
Dünya genelinde 3 bin 198 kişinin ölümüne yol açan virüs, bugün itibarıyla 93 binden fazla kişiye bulaşmış durumda.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 12:06
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