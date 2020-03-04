Haber Giriş: Kaynak: DHA
Hindistan'da İtalya vatandaşı 17 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: Reuters]
İtalya'dan Hindistan'a gelen 17 turiste yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Turistler karantinaya alındı.
AFP'de yer alan habere göre İtalya'dan Hindistan'a gelen 23 kişilik turist grubuna yapılan testlerde 17 kişinin koronavirüs taşıdığı tespit edildi.
Rajasthan eyaletine gelen turistlerin tamamı, Yeni Delhi'deki özel bir tesiste karantina altına alındı.
Hindistan, diplomatlar ve uluslararası organlardan gelen yetkililer hariç İtalya, İran, Güney Kore ve Japonya'dan gelen ziyaretçiler için seyahat kısıtlaması getirdi.
Başbakan Narendra Modi yaptığı açıklamada, "Paniğe gerek yok. Birlikte çalışmamız, korunmak için önlemler almamız gerekiyor." dedi.
Etiketler: turist koronavirüs İtalya hindistanSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 09:59
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