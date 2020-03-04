Haber Giriş: Kaynak: AA
İsrail güçleri 15 yaşındaki Filistinli genci yaraladı
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 15 yaşındaki Filistinli bir öğrenciyi plastik mermiyle yaraladı.
Filistinli insan hakları kuruluşu Vadi Hilve Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisleri işgal altındaki Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki İseviyye Mahallesi'ne baskın düzenledi.
Açıklamada, polisin baskını sırasında okul bahçesinde olan 15 yaşındaki Muhammed Avni Atiyye'nin plastik mermiyle yaralandığı kaydedildi.
Filistinli çocuğun tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Öte yandan Vadi Hilve Enformasyon Merkezi, Fetih Hareketi'nin Kudüs’teki sorumlularından olduğu ifade edilen 3 Filistinlinin Ürdün’e geçişleri sırasında İsrail polisince gözaltına alındığını duyururken, bir imamın da işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Beyt Hanina Mahallesi'nde gözaltına alındığını açıkladı.
Etiketler: israil filistin plastik mermiSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 06:24
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