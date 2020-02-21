Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, hızla yayılmaya devam ediyor.

Şimdiye kadar toplam 76 bin 775 kişide görülen virüsle ilgili İsrail ve Lübnan'dan ilk vaka haberleri geldi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, Princess Diamond gemisinin yolcularından olan bir İsrailli kadında koronavirüse rastlandığını açıkladı.

Lübnan'da ise Sağlık Bakanı Hassan Hammad, İran'ın Kum kentinden gelen bir kadına yapılan koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 249'a ulaştığı bildiriliyor.