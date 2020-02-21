Asya'da, Avrupa'da, Amerika'da, Afrika'da...

Dünyanın dört bir yanında eğitim için çalışıyorlar.

Türkiye Maarif Vakfı, Tanzanya'nın Darüsselam ve Arusha şehirlerinde yeni okullar açtı.

Söz konusu yeni okullarda 600 öğrenci eğitim görecek.

Vakıf, 3 yılda açtığı 323 okulda 39 bin öğrenciye eğitim veriyor.

Yeni okullar için 43 ülke ile görüşmeler ise sürüyor.