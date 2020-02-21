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Türkiye Maarif Vakfı yurt dışında eğitim faaliyetlerini artırıyor
Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Vakıf, son olarak Tanzanya'nın Darüsselam ve Arusha kentlerinde yeni okullar açtı.
Asya'da, Avrupa'da, Amerika'da, Afrika'da...
Dünyanın dört bir yanında eğitim için çalışıyorlar.
Türkiye Maarif Vakfı, Tanzanya'nın Darüsselam ve Arusha şehirlerinde yeni okullar açtı.
Söz konusu yeni okullarda 600 öğrenci eğitim görecek.
Vakıf, 3 yılda açtığı 323 okulda 39 bin öğrenciye eğitim veriyor.
Yeni okullar için 43 ülke ile görüşmeler ise sürüyor.
Etiketler: türkiye maarif vakfı TanzanyaSon Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 10:03
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