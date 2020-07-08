Eros isimli köpek, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin elzem olduğu bu günlerde, markete gelen siparişleri yerlerine ulaştırıyor.

Ürünleri müşteriye teslim eden köpek, ücreti peşin alıyor.

Market müşterlerinden Nora Elena, Eros için şunları söylüyor:

"Çok akıllı bir köpek. Bu kötü zamanlarda teslimatı o yapıyor. Markete gittiğiniz herhangi bir zamanda onu teslimat işiyle meşgul görüyorsunuz. O harika bir köpek."

[Fotoğraf: AP]

8 yaşındaki Eros, adres okumayı bilmiyor ancak kendisine yiyecek verenleri unutmuyor.

Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 350'yi, toplam vaka sayısı ise 124 bini aşmış durumda.