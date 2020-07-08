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Afganistan'da emniyet müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla saldırı
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Şahveli Kot ilçesi emniyet müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
Kandahar Valiliği Sözcüsü Bahir Ahmadi, basına yaptığı açıklamada, saldırganın, bomba yüklü araçla Şahveli Kot ilçe emniyet müdürlüğü binasını hedef aldığını söyledi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 polisin yaşamını yitirdiğini belirten Ahmadi, 14 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Ahmadi, saldırının şiddetiyle bölgedeki tüm binaların hasar gördüğünü kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan bomba yüklü araç saldırı ölü emniyet binasıSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 10:10
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