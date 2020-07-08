Kandahar Valiliği Sözcüsü Bahir Ahmadi, basına yaptığı açıklamada, saldırganın, bomba yüklü araçla Şahveli Kot ilçe emniyet müdürlüğü binasını hedef aldığını söyledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 polisin yaşamını yitirdiğini belirten Ahmadi, 14 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Ahmadi, saldırının şiddetiyle bölgedeki tüm binaların hasar gördüğünü kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.