Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanı Jean Jacques Mbungani, yaptığı açıklamada, ülkenin doğusu Kuzey Kivu eyaletinde ortaya çıkan Ebola salgınının, uzman müdahale ve sağlık ekibinin özverili çalışması sonucu kısa sürede atlatıldığını duyurdu.

KDC'de 13'üncü dalga Ebola salgınında, 11 kişi hayatını kayebetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kriterlerine göre, salgının bittiğinin ilan edilebilmesi için bölgede 42 gün boyunca yeni bir vakaya rastlanmaması gerekiyor.

Ebola Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.