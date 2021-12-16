ABD'de kongrenin gündemini aylardır meşgul eden ve bu hafta Temsilciler Meclisi ve Senatoda onaylanan yasa tasarısı, Başkan Joe Biden'ın masasına geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden söz konusu tasarıyı imzaladı ve tasarı yasalaştı.

Yasa ile borç limitinin 2023'e kadar yeterli olacak şekilde 2,5 trilyon dolar artırılması öngörülüyor.

Hükümetin borç limitine ulaşmasına kısa süre kala onaylanan tasarı, borç limitini yaklaşık 31,4 trilyon dolara çıkaracak ve ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek.

Borç limiti krizi

ABD'de federal hükümet, tarihi bir temerrüde yol açabilecek 28,9 trilyon dolarlık borç limitine ulaşma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Borç limiti, ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.

Teknik olarak borç limiti için belirlenen süre 1 Ağustos'ta dolarken ABD Hazine Bakanlığı, hükümetin ödemelerine devam edebilmesi için "olağanüstü önlemler" almaya başlamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da ekim ayında hükümetin temerrüde düşmesini önlemek amacıyla hazırlanan borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik tasarıya onay vermişti. Biden'ın onayıyla yasalaşan tasarı, borç limitinin 480 milyar dolar artırılmasını sağlamıştı. Böylece borç limiti 28,4 trilyon dolardan 28,9 trilyon dolara çıkmıştı.

Borç limitinin artırılması için defalarca Kongre'ye çağrıda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise son olarak ABD'nin borç limitine 15 Aralık'ta ulaşacağını tahmin ettiğini belirtmişti.