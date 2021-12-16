Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 21:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filistin'de ilk kez Omicron'a rastlandı
[Fotoğraf: AA]
Filistin'de 3 kişide COVID-19'un Omicron varyantı tespit edildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kemal eş-Şahra, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'de Omicron varyantının ilk kez, yurt dışından gelen 3 kişide görüldüğünü duyurdu.
Söz konusu kişiler işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah, El-Halil ve Tubas kentlerinde bulunurken, temaslıları belirleme çalışmaları devam ediyor.
Filistinlilere önlemlere uymaları çağrısında bulunan Şahra, COVID-19 belirtileri görülen vatandaşların zaman kaybetmeden bir sağlık merkezine gitmesini istedi.
Etiketler: Koronavirüs Omicron Filistin Devleti Batı Şeria
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