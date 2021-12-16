Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın yapılacak adaylık başvurularında partiler randevu alarak, parti başkanı ve genel sekreteri veya parti temsilcisi ile YSK'ya, bağımsız adaylar ise yanlarında en fazla bir kişi ile İlçe Seçim Kurullarına başvuru yapacak.

YSK ve İlçe Seçim Kurullarında düzenlenecek herhangi bir toplantıya her parti tek temsilci gönderecek.

Açık yerlerdeki propagandalar 150 kişi ile sınırlı olacak

Propaganda sürecinde kapalı alanda yapılacak programlarda, sadece aşılı ve 14 günlük antijen/PCR testini yaptıranlar içeri girebilecek, aşısızlar ise kapalı yerlere alınmayacak.

Açık yerlerde propaganda ve/veya mitingler, 150 kişiyi aşmayacak şekilde yapılacak. Televizyonda 25 metrekare alanlı stüdyolarda en fazla 8 kişi, 25-50 metrekare alanlı stüdyolarda en fazla 10 kişi ve 50-100 metrekare alanlı stüdyolarda ise en fazla 20 kişiyle program yapılabilecek.

KKTC'de Milletvekiliği Erken Genel Seçimi 23 Ocak 2022'de yapılacak.