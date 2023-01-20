Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 05:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne battı: 145 kayıp
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne battı. En az 145 kişi kayboldu, 55 kişi de kurtarıldı.
Yetkililer, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki Lulonga Nehri'nde bir teknenin battığını açıkladı.
Teknede bulunan en az 145 kişinin kaybolduğu, kayıpların hayatını kaybetmiş olabileceğinden endişe edildiği belirtildi.
Teknede eşya ve hayvanların da taşındığı, aşırı yükten ötürü battığı bilgisi paylaşıldı.
Teknenin toplam kaç kişi taşıdığı net olarak bilinmezken, şimdiye kadar 55 kişi kurtarıldı.
Etiketler: Demokratik Kongo Cumhuriyeti
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