KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 6 ayda salgında 502 kişi yaşamını yitirirken, 271 kişide ise iyileşme görüldü.

Bakanlık yaptığı açıklamada ayrıca, 441 kişinin Ebola virüsüne yakalandıktan, 61 kişinin ise hastanede tedavi altına alındıktan sonra hayatını kaybettiği aktarıldı.

74 bin 96 kişiye aşı yapıldı

Bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında 74 bin 96 kişiye de aşı yapıldı.

Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgına yol açtı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde meydana geldiği için hastalığa bu nehrin ismi verildi.

Ebola virüsü Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı ve Gine, Liberya ile Sierra Leone'da 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaştı, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Şarku'l Avsat, AA