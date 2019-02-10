Ukrayna Savunma Bakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "2019 yılında toplam 4 tatbikat yapılacak. İlk tatbikat şubat ayında Kırım yakınlarında bulunun Herson Bölgesi’ndeki Yagorlik poligonunda, uçaksavar füzelerinin deneme atışlarıyla gerçekleşecek” ifadeleri kullanıldı.

"Tam bir savaş durumu gerçekliğiyle yapacağız"

Tatbikatla ilgili bir yorum da Ukrayna Füzesavar Roketleri Birliği Başkanı Yuriy Stavskiy’den geldi.

Stavskiy, "Tüm dikkatimizi tatbikata vereceğiz. Bu sene yapmayı planladığımız tatbikatları geçen sene yapılan tatbikatlardan daha geniş kapsamlı gerçekleştireceğiz. Burada Buk-M1 ve S-300P’lerden bahsediyoruz. Tam bir savaş durumu gerçekliğiyle yapacağız. Zaten amacımız da bu" dedi.

Azak Denizi'nde ne olmuştu?

Rusya, izinsiz olarak karasularına girmekle suçladığı Ukrayna gemilerine ateş açmış ve 3 Ukrayna gemisini alıkoymuştu. Kiev, 6 Ukraynalı askerin açılan ateş sonucu yaralandığını duyurmuştu.

Bunun üzerine Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyini acil toplamıştı. Olaylardan sonra Ukrayna Parlamentosu, ülkenin belli bölgelerinde sıkıyönetim ilanına dair kararı kabul etmişti.

Rusya'nın Ukrayna gemilerine el koyduğu Kerç Boğazı, Azak Denizi'nin tek çıkışı ve Ukrayna'nın 2 önemli limanına erişim buradan sağlanıyor.

Ukrayna'ya bağlı olan Kırım'ı 2014 yılında ilhak eden Rusya, olayın Ukrayna tarafından planlanan kasıtlı bir provokasyon olduğunu iddia ederken, Ukrayna da Moskova'yı sorumlu tutuyor.

Ukrayna'da "Turuncu Devrim"

Ukrayna'da 2004 yılı sonunda yaşanan Turuncu Devrim ile yönetimin Batı yanlılarına geçmesi, Kiev ile Moskova arasındaki gerilimin başladığı nokta olarak kabul edilebilir.

Ancak Rusya, doğal gaz kartını açarak Turuncu Devrim ile işbaşına gelen iktidarı zor durumda bıraktı.

Sonuç olarak Rusya yanlısı Viktor Yanukoviç bir sonraki seçimde yönetimi devraldı.

Ancak 2013 yılı sonunda Turuncu Devrim senaryosu tekrarlandı.

Rusya, Batı yanlılarının iktidarı yeni bir halk ayaklanmasıyla ele geçirmesine bu kez daha sert tepki verdi.

Kremlin yönetimi, bir referandumun ardından Kırım'ın ilhak edilmesi kararını aldı.

Batı, Moskova yönetimini suçluyor

Batı dünyası, Moskova yönetimini Ukrayna'nın doğusunu elinde bulunduran ayrılıkçı gruplara destek vermekle suçluyor.

Tüm bu yaşananlar, Soğuk Savaş'ın yeniden başlaması olarak değerlendirilirse, Ukrayna için bu yeni Soğuk Savaş'ın ana cephesi demek yanlış olmaz.

Zira hem Rusya hem de NATO, Ukrayna sınırlarında sık sık geniş çaplı askeri tatbikatlar düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: İHA, AA, TRT Haber