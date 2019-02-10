BBC'nin haberine göre, 6 gün önce Nelson yakınlarında başlayan ve Wakefield kasabasını tehdit eden yangın nedeniyle Tasman bölgesinde 3 bin civarında vatandaş evlerini terk etti.

Bölgede acil durum ilan edildiği ve bugün rüzgarın etkisini artırması beklendiği belirtildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yangının kontrol altına alınabilmesi için hava koşullarının elverişli olmasını temenni etti.

Yangın söndürme çalışmalarına 23 helikopter ve 2 uçağın katıldığı ifade edildi.

Orman yangının, ülke tarihinde 1955 yılından bu yana çıkan en kötü yangın olduğu değenlendiriliyor.

Kaynak: AA, Reuters