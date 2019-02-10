Prenses Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi'ın aday olduğu Thai Raksa Chart Partisi, Kral'ın, Prenses'in başbakan adayı olmasını bloke etme kararına itaat edeceğini belirtti.

Açıklamada, "Partimiz, Kral'ın ve tüm kraliyet ailesi üyelerinin buyruklarına sadakatle uymaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Kral karşı çıkmıştı

Tayland Kralı Vajiralongkorn’un ablası 67 yaşındaki Prenses Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, başbakan adayı olduğunu duyurmuştu.

Hemen ardından, Kraliyet sarayından yapılan açıklamada, üst düzey aile üyelerinin siyasete girmesinin geleneklere ve milli kültüre ters olduğu belirtilerek, bu durumun "Son derece yersiz" olduğu vurgulanmıştı.

Prenses de açıklama yaptı

Prenses Ubolratana, Kral'ın açıklamasından birkaç saat sonra adaylığına değinmeden halkın desteğine teşekkür etti, "Tayland'ın ilerlemesini ve uluslararası toplum tarafından kabul gören ve hayranlık duyulan bir ülke olmasını arzu ettiğini" söyledi.

"Siyasi deprem" benzetmesi yapılmıştı

Chulalongkorn Üniversitesinden Thitinan Pongsudhirak, Prenses'in aday olma kararını "siyasi bir deprem" olarak nitelendirmişti.

Naresuan Üniversitesinden Paul Chambers ise, “Kim Kral'ın ablasına karşı kampanya yapmaya cüret edebilir? Prayut’a kesinlikle tehdit oluşturuyor çünkü halkın gözünde cunta liderinden çok daha fazla meşruiyeti var" değerlendirmesini yapmıştı.

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Kaynak: AFP, BBC, AA