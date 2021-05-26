Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bıçaklı saldırı: 13 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde düzenlenen bıçaklı saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti. Saldırganların çok sayıda kişiyi de kaçırdığı vurgulandı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda yer alan Beni kenti yetkililerinden Donat Kibwana, Beni'ye bağlı Kisima köyünde yaşanan bıçaklı saldırıda 13 sivilin öldüğünü açıkladı.
Kibwana, saldırganların çok sayıda kişiyi de kaçırdığını belirterek olayın aydınlatılması için güvenlik güçlerinin bölgeye konuşlandığını söyledi.
Ülkenin doğusu çatışmalara sahne
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusu, 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.
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