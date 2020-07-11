Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte ölü sayısı 211 artarak 4 bin 925'e, vaka sayısı da 6 bin 803 artarak 140 bin 776'ya çıktı.

Böylece, ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölü ve vaka sayısı kayda geçti.

Hastalığı atlatanların sayısı da 2 bin 528 artarak 58 bin 800'e ulaştı.

Ülkede şu ana kadar 968 bin 465 kişiye test yapılırken, aktif vaka sayısı ise 76 bin 774 oldu.

Kolombiya'da ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta yaşanmıştı.