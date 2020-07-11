Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Türkiye'nin COVID-19'a karşı iyi ve olumlu bir sınav verdiğini söyledi.

Nisan ayının ortasından itibaren Türkiye'de pozitif vaka ve vefat sayılarında yüzde 70'lik bir azalma gördüklerini belirten Kluge, şunları kaydetti:

"COVID-19 ile mücadele etmenin en önemli kurallarından bir tanesi test yapılması, Türkiye bunu günde 20 bin testten 50 bin teste çıkarabilmiş durumda. (Türkiye'de) Biz haziran ayının başında sokağa çıkma yasağı kaldırıldığı zaman bir çıkış görmüştük ama daha sonra o da inişe geçip stabilize oldu. Herhangi başka bir ülke için söyleyeceğim şeyi Türkiye için de söylemek gerekirse burada önemli olan şey geldiğimiz noktayla yetinmemek. Yani 'biz burada iyiyiz artık virüsü kontrol altına aldık' diye düşünmemek gerekli, çünkü virüs halen var olmaya devam ediyor."

Kluge, Türkiye'nin bir tatil ülkesi olduğunu, çok güzel sahili, doğası ve tarihi yerleri bulunduğunu dile getirdi.

'Havaalanlarının ve otellerin açılması ilerlemeyi gösteriyor'

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelede iyi bir ilerleme kaydettiğini ve bu anlamda gözlemlediği iki önemli gelişmenin olduğunu aktaran Kluge, bunlardan ilkinin havaalanlarının kademeli olarak açılması olduğunu ifade etti.

Kluge, diğer önemli gelişmenin ise COVID-19 tedbirleri kapsamında hayata geçirilen Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı ile 'Güvenli Turizm Sertifikasyonu' alan tesisler olduğunu aktararak, "Türkiye otellere bu konuda sertifikasyon yani belgelendirme vermeye başladı. Giderek daha fazla otel bu şartları taşıdığına dair bu sertifikayı alıyor. Sonuç olarak, benim burada bulunmam da zaten Türkiye'nin kaydetmiş olduğu ilerlemeyi, aşamayı en iyi şekilde gösteriyor diye düşünüyorum." dedi.