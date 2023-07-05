Kolombiya'da silahlı saldırılar: 3 polis hayatını kaybetti

Ülkenin Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Tibu kasabasında bir polis keskin nişancı tüfeğiyle, Vega Velasquez kasabasında başka bir polis de tesislerden ayrıldığı esnada, diğer polis ise El Zulia kasabasında restoranda yemek yediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Üç polis aynı gün hayatını kaybetti.

Saldırılar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlattı.

Saldırılara dair olasılıkları değerlendiren yetkililerin, bölgede varlığı bilinen silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) muhalifleri üzerinde durduğu bildirildi.

Savcılık da saldırılara ilişkin soruşturma başlattı.