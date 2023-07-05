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Dünya
AA 05.07.2023 00:40

Kanada'da bir hastane, istismar davası açan hastalarına tazminat ödeyecek

Kanada'nın New Brunswick eyaletinin Campbellton kentinde, hastaların istismar edildiği gerekçesiyle açılan toplu davada, hastane yönetimi taraflara 17 milyon Kanada doları tazminat ödemeyi kabul etti.

Kanada'da bir hastane, istismar davası açan hastalarına tazminat ödeyecek
[Fotograf: Reuters]

Davacıların avukatlarına göre, Campbellton'daki Restigouche Hastane Merkezi'nde psikiyatri hastalarına yıllardır "ihmal, kötü muamele, fiziksel ve cinsel saldırı yapıldığı" iddiasıyla açılan toplu davada, taraflar arasında uzlaşmaya varıldı.

Hastanenin işletmeci kuruluşu "Vitalite Health Network" ve eyalet yönetimi aleyhine 2019'da açılan davada; sanıkların, Restigouche Hastane Merkezi'ni işletirken yasal görev ve yükümlülüklerini ihlal ettikleri, fiziksel ve cinsel saldırıya maruz kalan davacıların acı çektikleri iddia edildi.

Kentte yaşayan bir ailenin, otizmli çocuklarına aşırı ilaç verildiği ve tedavi sırasında saldırıya maruz kaldığı şikayetiyle gün yüzüne çıkan iddialar sonucu açılan soruşturmada 1954 yılına kadar gidildi.

Davanın görüldüğü eyalet mahkemesinin 25 Eylül'de gerçekleştireceği karar duruşması öncesinde hastane yönetimince sayıları açıklanmayan hastalara toplam 17 milyon Kanada doları (yaklaşık 335 milyon TL) ödenmesi teklif edildi.

Kanada basınına yansıyan gelişmelere göre, teklif edilen rakam davacı avukatları tarafından kabul edildi.

Vitalite Health Network Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. France Desrosiers, "Önerilen anlaşma tüm tarafları tatmin edecek şekilde oluşturuldu. Uzlaşma, mahkeme tarafından da onaylandıktan sonra bu defteri kapatabileceğiz ve geleceğe odaklanabileceğiz." dedi.

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