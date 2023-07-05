İsrail'de Anayasa Komisyonu yargının yetkilerini sınırlayan tasarısıyı kabul etti

İsrail Meclisi (Knesset) Anayasa Komisyonunda, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini sınırlayacak bir yasa tasarısı kabul edildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, 7 üyesi muhalefetten 9'u hükümetteki koalisyondan oluşan 16 üyeli Anayasa Komisyonunda, yargının hükümet üzerindeki denetimini sınırlayacak bir yasa tasarısı oylandı.

Yüksek Mahkemenin hükümet ve meclisin kararlarını (yasalar nezdinde) "tutarsız" bulduğu takdirde aleyhte karar verebilme yetkisine sınır getiren söz konusu yasa tasarısı, komisyon üyelerinin 9'unun oyuyla kabul edildi.

Netanyahu hükümetinin geçirmeye çalıştığı ve ülkede haftalardır kitlesel gösterilere neden olan "yargı reformu" paketinin temel maddelerinden biri olarak kabul edilen söz konusu tasarının gelecek hafta Meclis'te oylamaya sunulması bekleniyor.

Tasarının Meclis'te üç farklı oturumda onaylanması halinde, hükümetin aylardır direttiği tartışmalı "yargı reformu" paketinin en önemli maddelerinden birisi yasalaşmış olacak.

Muhalefet bloğundan tepki açıklaması

Öte yandan, muhalefetteki Yeş Atid (Gelecek Var) Partisi lideri ve eski Başbakan Yair Lapid ile Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz'ın ortak açıklamasında, Anayasa Komisyonun söz konusu yasa tasarısını kabul etmesi "ulusu parçalayacak" bir adım olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "Anayasa Komisyonunda bugün yapılan oylama, İsrail vatandaşlarını inciten, ulusu parçalayan tek taraflı bir adımdır." ifadeleri kullanıldı.

Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Netanyahu, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamıştı.

Mayıs sonunda, 2023-2024 bütçesinin Meclis'ten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini açıklayan Binyamin Netanyahu, yakın zamanda hükümetin "yargı reformuna" ilişkin "pratik adımlar atacaklarını" ifade etmişti.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve diğer sağ politikalarına karşı çıkan protesto hareketi, 6 aydır ülke genelinde gösterilerine devam ediyor.