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Dünya
AA 02.07.2023 04:03

İsrail'de hükümetin yargı reformuna karşı protestolar sürüyor

İsrail'de binlerce vatandaş, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin, yargının yetkilerini sınırlayan düzenleme ve sağ politikalarına karşı haftalardır düzenledikleri protesto gösterilerini sürdürdü.

İsrail'de hükümetin yargı reformuna karşı protestolar sürüyor

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, Tel Aviv merkezinde toplanan binlerce İsraillinin, hükümetin yargı düzenlemeleri planına tepkilerini dile getirdiği belirtildi.

İsrail polisinin Tel Aviv'de provokasyon suçlamasıyla 2 göstericiyi gözaltına aldığı aktarılan haberde, muhalefet lideri eski Başbakan Yair Lapid'in de Tel Aviv'de gösteriye katıldığı ifade edildi.

Haberde, ülkenin diğer birçok bölgesinde de hükümetin yargı reformu girişimine karşı gösteriler düzenlendiği ve polisin önlem olarak bazı yolları kapattığına işaret edildi.

Ertelenen yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu yargı reformu, Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Netanyahu, 27 Mart'ta ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

Ancak Başbakan Netanyahu, 2023-2024 bütçesinin Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar Meclise getireceklerini duyurmuştu.

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