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Dünya
AA 05.07.2023 02:26

Suudi Arabistan umre sezonunun başladığını duyurdu

Suudi Arabistan, hac ziyaretlerinin sona ermesinin ardından umre ziyaretleri için vizeleri başlattığını duyurdu.

Suudi Arabistan umre sezonunun başladığını duyurdu

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Hac ve Umre Bakanlığının 3 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla umre ziyaretleri için elektronik vizeleri başlattığı belirtildi.

Hac ve Umre Bakanlığının kutsal topraklara umre ziyaretinde bulunan Müslümanların sayısında artış imkanı sağlama çabalarına işaret edilen haberde, elektronik vize başvurularının ise hacı adayları ve umre ziyaretçilerinin işlerini kolaylaştırmak için hayata geçirilen "Nusuk" uygulamasından yapılabileceği bilgisi paylaşıldı.

Yurt dışından Mekke'ye umre ziyareti yapmak ve Medine'de de Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etmek için tüm ülkelerden başvuruların gerçekleştirilebileceğine işaret edilen haberde, umre vizesini alan ziyaretçilerin 1 Muharrem 1445 (19 Temmuz) itibarıyla kutsal topraklara seyahat edebilecekleri ifade edildi.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, bu yıl 150 ülkeden 1 milyon 845 bin kişinin hacı olduğunu açıklamıştı.

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