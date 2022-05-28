Seçmen sayısının 38 milyonu aştığı ülkede cumhurbaşkanı seçiminin birinci turunda, tüm anketlerde önde görünen Tarihsel Pakt koalisyonu adayı solcu Gustavo Petro, mevcut sağ yönetime son vermek istiyor.

Ülkede 13 Mart'ta düzenlenen Kongre seçimlerinde başarı elde ederek partisini birinci sıraya taşıyan eski Bogota Belediye Başkanı Petro, kazanması halinde halka mevcut politikaları toptan değiştirme sözü verdi.

Kolombiya İçin Ekip koalisyonu adayı sağcı Federico Gutierrez de başkanlığı kazanmaları durumunda halihazırda devam eden politikalarda ciddi değişime gideceklerini vurgulayarak, diyaloğa her zaman açık olacaklarını söyledi.

Eski Medellin Belediye Başkanı Gutierrez, mevcut Devlet Başkanı Ivan Duque'nin ilişkileri askıya aldığı Venezuela yönetimiyle herhangi bir değişikliğe gitmeyeceklerini belirtti.

Anketlerde, son zamanlarda dikkat çeken Yolsuzlukla Mücadele İdarecileri Birliği adayı Rodolfo Hernandez ise seçimi almaları durumunda yolsuzluk ve rüşveti ortadan kaldıracaklarını kaydetti.

Uzmanlar, eski Bucaramanga Belediye Başkanı Hernandez'in pazar günkü seçimlerde sürpriz yapabileceği üzerinde duruyor.

Anketlerde beklentilerin altında kalan Umut Merkezi koalisyonu adayı Sergio Fajardo, halktan anketlerde çıkan sonuçlara bakmaksızın kendisini kararlı şekilde desteklemesini istedi.

Ülkede 29 Mayıs'ta yapılacak devlet başkanlığı 1. tur seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50'ye ulaşamaması durumunda seçimin ikinci turu 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.