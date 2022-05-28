Klasik otomobiller Almanya caddelerinde Türk nostaljisi estirdi.

Ülkenin çeşitli şehirlerinde yaşayan klasik otomobil tutkunu Türkler, Köln'de buluştu. En genci 40, en yaşlısı 52 yaşında olan klasik araçlar sokaklarda turladı.

Caddeler adeta eski Türk filmleri setine dönüştü.

"Kendimizi Türkiye'de hissettik"

Her biri kendi dönemine damga vurmuş, zamana direnen klasik otomobillere ilgi hiç azalmıyor...

Klasik otomobil sürücüleri de araçlarını kullanırken kendilerini Türkiye'de hissetti.

Bir klasik araç sahibi, "Bu aracı kullanırken çocukluğum aklıma geliyor. Türkiye'deki yaptığımız yolculuklar aklımıza geliyor. Küçük bir araç 3-4 kişi sığması gerekirken, 10 kişi yolculuk yapıyorduk. Kendimizi Türkiye'de gibi hissediyoruz." dedi.

70'li yılların "Trafik Polisi" aracı en çok dikkati çeken oldu

Klasik otomobillerin arasında en çok dikkati çeken 70'li yılların "Trafik Polisi" aracı oldu.

Bir başka araç sahiibi ise "Dün, Türk Konsolosluğu önünde Alman polisi durdurdu beni, resim çekinmek istediler. Ekip olarak arabamla hatıra resmi çekildiler." ifadelerini kullandı.

17 araçtan oluşan klasik otomobil konvoyu Köln'ün yanısıra Solingen ve Duisburg'a da uğrayarak güzergahını tamamladı.

29 yıl önce Solingen faciasında hayatını kaybeden Genç ailesini de ziyaret eden klasik otomobil tutkunları, aşırı sağcı ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybedenlerin anısına çiçek bıraktı.