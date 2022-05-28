ABD'de Saint Louis Hayvanat Bahçesi, dişi Amur leoparların doğumunu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"Anya" ve "Irina" adı verilen yavruların, 21 Nisan’da doğduğu ve sağlık durumları iyi.

Dünya Vahşi Yaşam Fonuna (WWF) göre, dünyanın en nadir büyük kedilerinden olduğu düşünülen Amur leoparları, çoğunlukla Çin ve Rusya’daki vahşi yaşam alanlarında bulunuyor.