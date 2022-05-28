Haber Giriş: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nesli tükeniyordu: İki Amur leoparı doğdu
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
ABD'nin Missouri eyaletinde bir hayvanat bahçesinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan iki Amur leoparı dünyaya geldi.
ABD'de Saint Louis Hayvanat Bahçesi, dişi Amur leoparların doğumunu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
"Anya" ve "Irina" adı verilen yavruların, 21 Nisan’da doğduğu ve sağlık durumları iyi.
Dünya Vahşi Yaşam Fonuna (WWF) göre, dünyanın en nadir büyük kedilerinden olduğu düşünülen Amur leoparları, çoğunlukla Çin ve Rusya’daki vahşi yaşam alanlarında bulunuyor.
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