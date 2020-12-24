Kolombiya, Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın geliştirdiği COVID-19 aşısı ile Pfizer şirketinin ürettiği aşıların ilk dozları ülkeye gelir gelmez toplu aşılama planını hayata geçirecek.

Sağlık Bakan Yardımcısı Alexanedr Moscoso, ülkenin önemli kentlerinde aşılama noktası kuracaklarını söyledi.

"Hükümet, 2 bin 900 aşılama noktasında günlük 177 bin 200 kişiye COVID-19'a karşı aşılama yapacak şekilde bir protokol uygulayacak."

35 milyon kişiye COVID-19 aşısı yapılması hedefleniyor

Ülkeye gelecek aşıların başkentteki El Dorado Havaalanı'nın merkez depolarında muhafaza edileceğini anlatan Moscoso, "Bu kapasiteyi garanti altına almak için toplamda 44 ultra dondurucu satın aldık. Medellin, Cali, Baranquilla, Bukaramanga, Cartagena ve Pereira'da başlıca dağıtım noktaları oluşturacağız" dedi.

50 milyon nüfuslu ülkede, COVID-19 vaka sayısı 1 milyon 540 binin üzerinde. Aşılamanın şubat ayında başlaması beklenen ülkede, 2021'de 35 milyon kişiye COVID-19 aşısı yapılması hedefleniyor.