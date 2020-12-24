Kwara eyaletinde Gaika-Jebba kara yolunda bulunan akaryakıt istasyonunda, tankerden benzin boşaltımı sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı ve 30 ev de yanarak kül oldu.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu açıkladı.

Kwara İtfaiye Hizmetler Sözcüsü Hakeem Adekunle olayı doğruladı, ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi. Adekunle, bölgeye acil müdahale ekipleri gönderildiğini, çıkan yangının kontrol altına alındığını söyledi.