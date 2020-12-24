Hollanda hükümeti, koronavirüsün yayılımının engellenmesi amacıyla tedbirleri genişletti. 29 Aralık'tan itibaren hava yoluyla "yüksek riskli" ülkelerden Hollanda'ya gelecek yolculara "negatif koronavirüs test" sonucu ibraz etme yükümlülüğü getirdi.

"Yüksek riskli" ülkelerden gelen yolcuların belgeleri sınırlarda ve uçuşlardan önce kontrol edilecek.

Test sonuçları negatif çıksa da karantina uygulanacak

Testin en geç 72 saat önce yaptırılmış olması gerekiyor. Negatif test sonucu karantina şartını ortadan kaldırmıyor. Test sonucu negatif olmasına rağmen ülkeye giriş yapan tüm yolcuların 10 günlük karantinaya girmeleri isteniyor.

Negatif test ile seyahat kuralı İngiltere ve Güney Afrika'dan gelen yolculara bugün itibarıyla uygulanmaya başlanmıştı.

Hollanda hükümeti, negatif test ile seyahat kuralını risk grubunda bulunan tüm ülkelerden gelecek yolcuları kapsayacak şekilde genişletmiş oldu.