Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 04:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump'tan bazı isimlere özel af
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturmasında suçlu bulunan Paul Manafort ve Roger Stone ile damadının babasının da aralarında yer aldığı 26 kişiye daha özel af çıkardı.
ABD Başkanı Donald Trump, bugün 26 kişiye daha özel af çıkardı. Trump'ın affettiği isimler arasında 2016'daki seçimlerde kampanya danışmanlığını yapan Paul Manafort ve Roger Stone yer aldı.
Ayrıca Trump, damadı Jared Kushner'in babası olan Charles Kushner'i de affetti.
Trump, dün de Rusya soruşturması kapsamında suçlu bulunan George Papadopoulos ve Alex van der Zwaan'ın da aralarında yer aldığı 20 kişiye özel başkanlık affı çıkarmıştı.
Etiketler: ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Nijerya'da akaryakıt tankerinde patlama: 6 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz