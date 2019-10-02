Dünya
Kolombiya'da gemi alabora oldu, kaçakçılar uyuşturucuya tutundu02 Ekim 2019 Çarşamba 10:32 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 11:49
Kolombiya'da alabora olan bir gemiden 1 ton 200 kilogram uyuşturucu çıktı. Kaçakçılar, suda batmayan uyuşturucu paketlerine tutunarak hayatta kaldı.
Kolombiya'nın Tumaco kentinde, sahil güvenlik ekipleri bir kaza ihbarı aldı.
Olay yerine ulaşan ekipler, 3 kişiyi deniz yüzeyindeki paketlere asılı halde buldu.
Alabora olan gemiden saçılan onlarca paket incelemeye alındı.
1 ton 200 kilogram ağırlığındaki paketlerde uyuşturucu olduğu tespit edildi.
Gemide olduğu öğrenilen 4'üncü kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: uyuşturucu Kolombiya