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Dünya
AA 25.02.2025 04:07

Kolombiya'da askeri araç uçuruma yuvarlandı: 9 ölü, 20 yaralı

Kolombiya'da askeri aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 9 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı.

Kolombiya'da askeri araç uçuruma yuvarlandı: 9 ölü, 20 yaralı
[Reuters (Arşiv)]

Narino yönetim bölgesine bağlı Barbacoas kasabasındaki La Columpia bölgesinde askeri araç 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada, 9 asker yaşamını yitirdi, 20 asker yaralandı.

Ordu Komutanı General Luis Emilio Cardozo Santamaria, destek ve yardımlarından dolayı sivil savunmaya teşekkür ederek, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da sosyal medya hesabından kazada hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Petro, "Anavatanın ve Kolombiya halkının evlatları bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Çok üzücü bir kaza. Tüm ailelere başsağlığı diliyorum. Bir Cumhurbaşkanına, bir kuruma ve bir devlete evlatlarınızı emanet ediyorsanız, biz de onların sağlıklı şekilde evlerine dönmeleri için daha fazla çaba harcamalıyız. Yaşanan kaza için çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

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Kolombiya Trafik Kazası
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