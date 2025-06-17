Kolombiya, Ramallah Büyükelçisi Ospina'yı resmen atadığını duyurdu

Başkent Bogota’daki Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen törende konuşan Sarabia, Ospina’nın Filistin nezdindeki diplomatik görevine resmen başladığını söyledi.

Sarabia, törende yaptığı konuşmada, Gazze’de süregelen İsrail saldırılarına dikkati çekti.

Bakan Sarabia, "Gazze’deki soykırım karşısında sessizlik asla bir seçenek olamaz. Dünya barışına ve tarih boyunca mağdur edilmiş halkların savunulmasına bağlılığımız sürecek." ifadesini kullandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun insan hakları ve uluslararası adalete “güçlü bir bağlılık” gösterdiğini vurgulayan Sarabia, "Filistin’in acısına kayıtsız kalamayız. Gazze’de insanlar sadece bombalardan değil, açlıktan da ölüyor. Ospina, Kolombiya'nın Filistin’deki sesi olacak." dedi.

Kolombiya'nın Ramallah Büyükelçisi Ospina da törende yaptığı açıklamada, Filistin halkına destek mesajı verdi.

Filistinlilerin tarihsel haklarının yok sayıldığını belirten Ospina, "Orta Doğu’da kalıcı barış ancak iki devletli çözümle sağlanabilir. Filistin halkıyla dayanışma içinde olacağız ve onların sesini uluslararası arenada duyurmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kolombiya, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmişti

Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, görev süresinin dolmasına 4 gün kala Filistin'i 3 Ağustos 2018'de devlet olarak tanımıştı.

Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in ve Filistin'in Bogota büyükelçilikleriyle görüşmesinin ardından 20 Ekim 2023'te, Ramallah'ta büyükelçilik açacağını bildirmişti.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.